Уфа, , 15:00 — REGNUM Водителя затонувшего трактора разыскивают в Башкирии. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 14 апреля к спасателям Балтачевского района поступила информация о том, что пропал мужчина 1997 года рождения, проживающий в д. Нижнесикиязово. По предварительным сведениям, ночью 13 апреля он сел за руль трактора и куда-то уехал.

Отмечается, что спасатели обнаружили след от протектора колес этого транспортного средства, который вел в р. Югь. Вскоре они обнаружили и сам трактор, который находился в реке на глубине около четырех метров. Поскольку уровень реки был очень высокий, то сразу же провести водолазные работы не представлялось возможным.

16 апреля спасатели отбуксировали трактор со дна реки. В транспортном средстве пропавшего мужчины не оказалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии спасли подростков, оказавшихся на дрейфующей льдине.