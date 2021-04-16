Тегеран, , 14:44 — REGNUM Иранские власти сумели получить первую партию урана, обогащённого до 60%. Об этом сообщил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

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«С гордостью сообщаю, что этой ночью в 00:40 иранские ученые сумели получить уран, обогащенный до 60%, — написал он в Twitter. — Поздравляю отважный иранский народ с этим успехом».

Также об этом со ссылкой на главу иранского ядерного агентства Али Акбара Салехи сообщил иранский журналист Абас Аслани.

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«Глава иранского ядерного агентства Салехи подтвердил и сказал мне, что Иран вышел на уровень обогащения урана в 60%», — написал журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля иранский президент Хасан Рухани заявил, что Иран будет осуществлять обогащение урана до 60% в мирных целях и под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое решение Тегерана вызвало беспокойство Франции, Германии и Великобритании. В евротройке заявили, что никаких гражданских потребностей, оправдывающих такое обогащение, у Ирана не может быть.

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