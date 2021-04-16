Тегеран, 16 апреля 2021, 14:44 — REGNUM Иранские власти сумели получить первую партию урана, обогащённого до 60%. Об этом сообщил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
Читайте также: Евротройку обеспокоило решение Ирана по обогащению урана до 60%
Также об этом со ссылкой на главу иранского ядерного агентства Али Акбара Салехи сообщил иранский журналист Абас Аслани.
Читайте также: Иран может начать обогащение урана до 90% — Рухани
Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля иранский президент Хасан Рухани заявил, что Иран будет осуществлять обогащение урана до 60% в мирных целях и под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое решение Тегерана вызвало беспокойство Франции, Германии и Великобритании. В евротройке заявили, что никаких гражданских потребностей, оправдывающих такое обогащение, у Ирана не может быть.
Читайте ранее в этом сюжете: Иран намерен обогащать уран до 60% в мирных целях – Рухани