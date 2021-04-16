Кинешма, Ивановская область, , 14:43 — REGNUM Дизайнерские скамейки, установленные в рамках реконструкции сквера «Молодёжный» в Кинемше Ивановской области, начали разваливаться спустя всего несколько месяцев после благоустройства. Первую из скамеек уже демонтировали для реставрации.

Как сообщил портал Кинешемец.ру, в скамейках появились трещины, отслоился материал в месте стыков. 15 апреля представители фирмы, поставившей аксонометрии, вместе с главой города осмотрели скамейки. Как заявил глава «Компании «Ивторг» Сергей Хватов, причина дефектов — в клее, который не выдержал ивановских морозов.

«Как так получилось, будем разбираться. Мы использовали качественные и недешевые материалы: немецкий клей и воск, 100 грамм которого стоит 3 тысячи рублей. К тому же, поверхность три раза маслом покрывали. Но имеем то, что имеем. Сейчас мы скамейки заберем, перевезем в цех и все переделаем», — заявил он.

В администрации уточнили, что демонтированы будут все семь скамеек, первую уже демонтировали и увезли на «реставрацию».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 в Кинемше в Кинешме установили дизайнерские скамьи, стоимость каждой из которых составила 1 млн 977 рублей. «Золотые скамейки» вызвали недовольство и шок у жителей Кинешмы.