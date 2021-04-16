Новокузнецк, Кемеровская область, 16 апреля 2021, 14:43 — REGNUM Специалисты троллейбусного депо Новокузнецка восстановили копию самолета И-16 времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».«За годы многие детали были повреждены или утеряны, поэтому механики вытачивали новые. Маляры восстановили цвета самолета в соответствии с архивными документами и добавили ливрею с номером 300», — говорится в официальном сообщении. Копию боевой машины сегодня, 16 апреля, вернули на место — в музей под открытым небом сквера имени Г.К. Жукова.
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В Новокузнецке восстановили копию самолета И-16 времён войны
На смену политике 90-х, когда нападению подвергалось всё, что связано с Советским Союзом, в России вспомнили о патриотическом воспитании и сохранении духовных основ, объединяющих граждан России. Важнейшее место заняла память о победе в Великой Отечественной войне как проявлении массового патриотизма и героизма советского народа.
Вместе с тем, попытки искажения военной истории продолжаются как со стороны иностранных журналистов, историков и деятелей искусства, так и внутри России. Опрос РАНХиГС в 2015 году показал, что 60% российских граждан замечают подобные искажения в отечественных СМИ, а 82,5% — в иностранной прессе.
Особо яростная борьба с наследием Великой Отечественной войны ведётся в странах, прямо или косвенно поддерживающих фашистские идеи: в первую очередь, на Украине и в Прибалтике.
Вместе с тем, попытки искажения военной истории продолжаются как со стороны иностранных журналистов, историков и деятелей искусства, так и внутри России. Опрос РАНХиГС в 2015 году показал, что 60% российских граждан замечают подобные искажения в отечественных СМИ, а 82,5% — в иностранной прессе.
Особо яростная борьба с наследием Великой Отечественной войны ведётся в странах, прямо или косвенно поддерживающих фашистские идеи: в первую очередь, на Украине и в Прибалтике.