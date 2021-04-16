Новокузнецк, Кемеровская область, 16 апреля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Специалисты троллейбусного депо Новокузнецка восстановили копию самолета И-16 времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».«За годы многие детали были повреждены или утеряны, поэтому механики вытачивали новые. Маляры восстановили цвета самолета в соответствии с архивными документами и добавили ливрею с номером 300», — говорится в официальном сообщении. Копию боевой машины сегодня, 16 апреля, вернули на место — в музей под открытым небом сквера имени Г.К. Жукова.