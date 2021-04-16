Нур-Султан, , 14:43 — REGNUM По состоянию на 1 марта 2021 года численность населения Казахстана составила 18 917,2 тыс. человек. Об этом сообщили в бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.

На долю городского населения приходится 59,1%, на долю сельского — 40,9%. За год численность населения Казахстана увеличилась на 245,3 тыс. человек. По итогам января — февраля 2021 года коэффициент естественного прироста составил 13,71 человека на 1000 населения.

Родились 65,7 тыс. человек, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Коэффициент рождаемости составил 21,41 ребенка на 1 тыс. жителей.

Смертность выросла на 4,2% — скончались 23,7 тыс. человек. Коэффициент смертности составил 7,7 умерших на 1 тыс. жителей. Младенческая смертность уменьшилась на 11,3%, до 517 смертей среди детей в возрасте до одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля 2021 года численность населения Казахстана составила 18 898 тыс. человек.

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