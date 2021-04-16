Ханты-Мансийск, , 14:42 — REGNUM В Югре на территории Советского, Октябрьского и Кондинского районов введён карантинный фитосанитарный режим по сибирскому шелкопряду. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Сибирский шелкопряд — это насекомое, которое поедает хвою и ослабляет дерево, делая его лёгкой добычей для вредителей древесины, таких как короеды и усачи. Они выбирают слабые деревья и используют их для откладывания потомства в подкорковый слой, после чего личинки жуков выедают дерево изнутри.

На данный момент сотрудники Россельхознадзора ведут контроль и надзор за вывозимой древесиной из Югры, чтобы вредители не попали в другие регионы России.