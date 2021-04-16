Сеул, , 14:47 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль вернул первенство в списке потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведённого с 13 по 15 апреля среди 1005 человек в возрасте старше 18 лет, 25% респондентов поддерживают кандидатуру бывшего прокурора.

На втором месте губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, которого поддерживает 24% респондентов.

За ним следуют бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён (5%), представитель от Народной партии Ан Чхоль Су (4%), независимый депутат Хон Чжун Пё и мэр Сеула О Сэ Хун (по 2%).

Между тем, 55% порошенных хотят видеть у власти представителя от оппозиционного блока, а 34% — от правящей партии, 12% — воздержались от ответа.