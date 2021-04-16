Красноярск, , 14:40 — REGNUM По состоянию на 16 апреля в Красноярском крае выявлено 68 717 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 119 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

После COVID-19 выздоровели 63 432 жителя края, в том числе 99 — за сутки.

Жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали ещё 12 человек. За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 3345 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Красноярском крае выявили 120 носителей коронавируса, выздоровели 86 человек, скончались 14 пациентов с COVID-19.