Берн, , 14:46 — REGNUM Швейцарское тюнинг-ателье dÄHLer увеличило максимальную мощность хот-хэтча BMW 128ti. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Мощность серийного двигателя BMW 128ti специалистами ателье была увеличена с 265 л. с. (400 Нм) до 313 л. с. (500 Нм).

Автомобиль укомплектован двухтрубной выхлопной системой из нержавеющей стали и керамическим покрытием. Благодаря такой конструкции мотор авто имеет особое спортивное звучание.

Также компания оснастила модель от dÄHLer алюминиевыми накладками на педали собственного производства и фирменными шильдиками тюнинг-ателье. Отдельно стоит отметить винтовую подвеску с регулировкой дорожного просвета и спецнастройками на сжатие и разжатие.

Пакет выхлопной системы dÄHLer обойдётся покупателю в 2560 франков (около 213 тыс. рублей), а доработка мотора стоит 3120 франков (около 260 тыс. рублей).

Ранее председатель совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов сообщил, что российское автосборочное предприятие «Автотор» планирует сократить модельный ряд производимых на заводе в Калининграде машин BMW. В общей сложности в 2021 году, по словам Горбунова, на автопредприятии будет собрано порядка 12 тыс. автомобилей BWM.

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