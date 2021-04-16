Белгород, , 14:45 — REGNUM 500 килограммов черемши изъяли сотрудники Белгородской таможни у уроженца Чеченской республики. Мужчина незадекларировал крупную партию растения, которое вёз транзитом во Францию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе таможни.

20 мешков с черемшой обнаружены в грузопассажирском автомобиле с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Общий вес партии составил 500 килограммов, стоимость оценили почти в 400 тысяч рублей.

«Уроженец Чеченской Республики приобрел черемшу на родине и вёз транзитом через Украину родственникам во Францию. Разрешительные документы на вывозимую продукцию у мужчины отсутствовали», — рассказал начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля ТП МАПП Нехотеевка Дмитрий Колесников.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Мешки с растением изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств.