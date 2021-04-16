Москва, , 14:39 — REGNUM Наиболее сложный для российской промышленности период уже позади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал данные Минпромторга РФ, согласно которым промышленность РФ восстанавливается после самого сложного периода.

«Наиболее сложный для российской промышленности период уже позади. Самое тяжелое бремя кризиса пришлось на II квартал 2020 года, когда из-за изоляции промышленность впала в «искусственную кому», — сказал Каленов. — При этом серьезно пострадали как добывающие производства, так и обрабатывающая промышленность. А главными жертвами тут стали производители товаров длительного пользования, а именно автомобилей, ювелирных украшений, мебели, бытовых приборов».

Такая реакция, как пояснил Каленов, обусловлена их сверхчувствительностью к динамике доходов населения, усиленной карантинными мерами.

«Среди отраслей обрабатывающей промышленности, относительно неплохо ощущавших себя в столь непростой период, можно назвать химическую и пищевую промышленность, то есть те отрасли, которые развивались одновременно при поддержке государства на тренде импортозамещения и при огромном внутреннем спросе, — заявил Каленов. — Фармацевтика и производство медицинского оборудования тут стоят особняком по понятным причинам».

Как полагает Каленов, восстановление промышленности будет долгим и болезненным.

«Промышленность постепенно оживает, — констатировал он. — В первую очередь это автопром, производство мебели, легкая промышленность. А основным фактором, который будет определять развитие промышленности в ближайшее время, по-прежнему остается коронавирус».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов заявил, что правительство РФ не сумело по-настоящему поддержать население в разгар пандемии коронавируса.

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