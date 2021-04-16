Москва, , 14:41 — REGNUM Группа «ВИА Гра» выпустила новую песню под названием «Родниковая вода». Информация о ней появилась 16 апреля на официальной странице коллектива в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CNt1L4tIpPQ/

Музыку и слова песни написал продюсер Константин Меладзе. Композиция уже доступна на большинстве стриминговых платформ.

ИА REGNUM напоминает, что музыкальный коллектив «ВИА Гра» существует с 2000 года. На данный момент участницами группы являются Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецкая.

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