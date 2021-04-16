Йошкар-Ола, , 14:38 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 16 апреля прививку от коронавируса сделали 35 757 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Оба компонента препарата получили 20 232 жителя республики, полностью завершив процесс вакцинации.

Накануне в регион поступила еще одна партия вакцины от коронавируса в объеме 5,4 тыс. доз. Всего республика получила 49 492 дозы препарата.

Для лечения больных инфекционного профиля, включая пациентов с коронавирусом, в Марий Эл работают 430 коек, из них 39% мест остаются свободными.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 апреля в регионе выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. В течение пяти предыдущих суток были подтверждены также по 17 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 838 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 493 человека.

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