Москва, , 14:41 — REGNUM Для населения России отключение платежных систем Visa и MasterCard не повлечет практически никаких негативных последствий. Об этом 16 апреля сообщил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Для пользователей внутри страны это особо никак не скажется. Они свои средства заберут и начнут пользоваться теми платежными системами, которые не будут шантажировать нас в политическом плане», — сказал представитель банковской отрасли.

По его словам, речь идет об отечественных системах платежей и ряде зарубежных, которые смогут увеличить свою долю на российском рынке в случае ухода с него Visa и MasterCard.

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