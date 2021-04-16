Ярославль, 16 апреля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. 15 апреля в деревне Кичибухино Переславского района в результате пожара погибла пара пожилых супругов. Об этом сообщает управление следственного комитета по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Пожар

Сообщение о пожаре поступило в МЧС 15 апреля в 21:06. В 01:32 16 апреля пожар был полностью потушен. В тушении принимали участие 3 единицы техники и 16 человек личного состава.

В доме также находился сын супругов, который смог самостоятельно выбраться из огня, сейчас он находится в больнице.