Новочеркасск, Ростовская область, , 14:37 — REGNUM В Новочеркасске в связи «с распространением коронавирусной инфекции» продлили отопительный сезон. Об этом сообщается на сайте администрации столицы донского казачества.

Датой завершения отопительного сезона в Новочеркасске обозначен день 22 апреля.

ИА REGNUM сообщало, что отопительный сезон в Ростове-на-Дону завершается 16 апреля. К этому дню среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд держится на отметке более +8 градусов.

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