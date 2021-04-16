Челябинск, , 14:36 — REGNUM В Челябинске клиенты банка «Нейва» из числа предпринимателей жалуются на то, что теперь у них проблемы с выплатой зарплат и с контрактами с Китаем. Об этом пишут СМИ.

По данным 74.ru, отделение на проспекте Ленина было закрыто. Люди пытаются получить информацию по другим каналам связи, но утром это им не удавалось. Информация появилась уже днём. Из отделения к ним вышел мужчина, представившийся сотрудником Центробанка РФ, и объяснил ситуацию.

Отзыв лицензии у «Нейвы» ударил по тем фирмам и предпринимателям, которые имели там расчётные счета. «У нас юрлицо. Как мы людям сейчас должны платить зарплату? Все деньги на счёте были», — переживает Алла, возглавляющая одну из юридических компаний. По её мнению, в первую очередь сейчас пострадал малый бизнес.

«Какие зарплаты? Тут заводы проплатили. На завод деньги должны были отправить. Зависли суммы — вообще шок просто!» — негодует предприниматель по имени Юрий.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Нейвы» была отозвана с 16 апреля. Решение об этом принял Банк России.

Читайте ранее в этом сюжете: В банке «Нейва» ответили, когда выплатят деньги вкладчикам