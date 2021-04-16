София, , 14:38 — REGNUM Новоизбранное народное собрание Болгарии приняло отставку правительства страны, возглавляемого премьер-министром Бойко Борисовым. Об этом 16 апреля сообщает болгарский новостной портал vesti.bg.

Уточняется, что за отставку нынешнего болгарского правительства проголосовали 156 из 240 народных избранников. При этом предложение об отправке в отставку нынешнего правительства было внесено в канцелярию нового парламента 15 апреля, в день начала его работы.

Вместе с тем, согласно конституции страны, правительство во главе с Бойко Борисовым будет продолжать свою работу до того, как в Болгарии будет выбран новый кабинет министров.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля стало известно, что действующий глава правительства Болгарии Бойко Борисов принял по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов решение о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра страны.