Кемерово, , 14:35 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 17 апреля, ожидается усиление ветра до 16−21 м/с. Таков прогноз Кемеровский гидрометцентр.

Сотрудники регионального управления МЧС России рекомендуют кузбассовцам при ухудшении погодных условий соблюдать меры предосторожности.

«На время непогоды рекомендуется закрыть форточки и окна, а также заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком, — отметили в ведомстве. — Если сильный ветер застал вас на улице, не стоит пережидать непогоду около стен домов, вблизи рекламных конструкций, недостроенных зданий, под деревьями, а также, по возможности, не паркуйте автомобили вблизи них».