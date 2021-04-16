Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM После масштабного и трагического пожара на фабрике «Невская мануфактура», ликвидацией которого пожарные заняты пятые сутки, ряд промышленных объектов Петербурга ждут внеплановые проверки. Об этом 16 апреля сообщил начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Петр Смирнов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Смирнова, внеплановые проверки проводятся на основании поручения правительства города. Однако, сейчас в ведомстве формируется список организаций, которые вызывают наибольшее опасение.

«И во взаимодействии с органами прокуратуры проведем внеплановые проверки», — уточнил он.

Напомним, пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50, начался около полудня 12 апреля. Пламя охватило 10 тыс. кв. метров исторического здания. но пожарным удалось отстоять небольшую часть исторической постройки. Во время борьбы с огнем один пожарный погиб, двое получили тяжелые ожоги и находятся в госпитале. В настоящий момент на месте пожара идут работы по проливке обрушившихся конструкций.

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