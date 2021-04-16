Минск, , 14:30 — REGNUM Александр Лукашенко готов искренне и честно обсудить имеющиеся проблемы отношений Минска с Москвой. Об этом он заявил 16 апреля, принимая в президентском дворце председателя правительства России Михаила Мишустина.

Премьер-министр России передал «самые теплые пожелания от Владимира Путина», отметив: «Мы как раз накануне с ним говорили о деталях нашего взаимодействия».

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«Мы потихоньку восстанавливаем товарооборот. Растет цифра. К сожалению, падение было после коронавируса значительное, сейчас все это восстанавливается. Восстановим и воздушное сообщение, 30 апреля «Ласточка» должна из Москвы в Минск прийти (скоростной поезд «Ласточка» впервые свяжет Москву и Минск с 30 апреля. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии), мы тоже все это приветствуем», — сказал глава российского правительства.

Мишустин выразил уверенность в успехе борьбы новыми штаммов COVID-19, отметив среди совместных мер производство вакцин.«Мне кажется, что наше взаимодействие в области промышленности, энергетики, транспорта, инфраструктуры, строительства очень активное. 2021-й год — это год России в Белоруссии. Следующий год — Белоруссии в России. И наши культурные связи, обмен деятелями культуры будет интенсифицирован. Мы подписали с Романом Александровичем (Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии) программу. На этот год еще более обширные будут связи», — добавил Мишустин.

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