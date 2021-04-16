Москва, , 14:30 — REGNUM В марте 2021 года оборот торговли и услуг в Москве вырос на 28% по сравнению с мартом 2020 года. Об этом 16 апреля сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«В марте обороты предприятий торговли выросли на 17% — до 539,3 млрд рублей, в частности, торговля непродовольственными товарами показала прирост на 23% — 285,4 млрд рублей», — рассказал он.

По словам Пуртова, выручка сферы услуг за март достигла 642,5 млрд рублей. Рост по сравнению с мартом 2020 года составил 39%.

Глава департамента отметил, что после спада потребительской активности в январе 2021 года, совокупная выручка сферы торговли и услуг достигла 1,18 трлн рублей. На этот уровень столичные компании вышли в ноябре 2020 года.