Обнинск, Калужская область, , 16:58 — REGNUM В Обнинске Калужской области городской Клинической больнице №8 ФМБА России исполнилось 70 лет. Свою историю медучреждение ведёт от 16 апреля 1951 года. Именно в этот день приказом Министерства здравоохранения СССР на базе здравпункта Лаборатории «В» была создана медико-санитарная часть № 8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе больницы.

Клиническая больнице №8 ФМБА России в Обнинске Фото КБ № 8 ФМБА России

По утверждению старожилов, на самом деле история этого медицинского учреждения началась значительно раньше. В августе 1946 года при только что созданной Лаборатории «В» был организован здравпункт с тремя сотрудниками: врач Зинаида Матюшенкова и две медсёстры Вера Кузина и Анна Казакова осуществляли профилактическую работу и оказывали амбулаторную помощь.

Постепенно функции здравпункта расширялись. Во многих городах при организациях Министерства среднего машиностроения СССР начали создавать медико-санитарные части. В их числе и МСЧ № 8.

За семь десятилетий Клиническая больница № 8 ФМБА России в Обнинске прошла достойный путь от здравпункта Лаборатории «В» до многопрофильного лечебного учреждения. По сей день она остается единственной государственной медицинской организацией Обнинска и от работы медучреждения зависит здоровье всех горожан.

Коллектив больницы сегодня с честью выполняет свое главное предназначение — спасать жизни людей, оберегать здоровье обнинцев. Особое мужество и верность своему долгу сотрудники больницы продемонстрировали на фоне пандемии COVID-19. На базе больницы создается второй в Калужской области региональный сосудистый центр, поликлиники вступили в федеральную программу модернизации. Е

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