Москва, , 14:35 — REGNUM Россия успела подготовится к возможному отключение платежных систем Visa и MasterCard. Об этом 16 апреля заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если это произойдет, то по сравнению с 2014 годом мы к этому намного лучше подготовлены. Мы создали национальную систему платёжных карт «Мир», в частности, систему быстрых платежей создали», — сказал спикер.

Однако Россия не должна замыкать созданные ей систему внутри собственных границ. Напротив, необходимо распространять их на другие страны, чем РФ на данный момент и занимается.