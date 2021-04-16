Санкт-Петербург, 16 апреля, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Административное дело о закрытии фабрики АО «Невская мануфактура», которую пятый день тушат пожарные Санкт-Петербурга, должны были рассмотреть в суде в день пожара. Об этом 16 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

11 марта 2021 мировому судье судебного участка №137 поступили материалы дела по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор») в отношении АО «Невская мануфактура».

Рассмотрение дела было назначено на 29 марта, однако судебное заседание перенесено на 12 апреля из-за необходимости истребования дополнительных доказательств и материалов. Именно в этот день на территории фабрики начался пожар. Загорелось шестиэтажное нежилое историческое здание. Ликвидация пожара идет до сих пор, уже пятые сутки пожарные пытаются пролить все конструкции, завалы после обрушения в высоту достигают второго этажа.

«12 апреля судебное заседание перенесено на 28 апреля по ходатайству представителя юридического лица», — уточнили в ОПС.

Напомним, пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50, начался около полудня 12 апреля. Пламя охватило практически всё здание на площади 10 тыс. кв. метров, но пожарным удалось отстоять небольшую часть исторической постройки.

Во время борьбы с огнем пожарный Илья Белецкий погиб, двое его коллег Борис Старков и Антон Соколов получили ожоги и в настоящий момент находятся в больнице. На месте пожара продолжается работы по поливке горящих конструкций.