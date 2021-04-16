Москва, , 14:26 — REGNUM Трудно судить, к чему стремится президент США Джо Байден, поскольку умеренной риторикой он сопроводил новую порцию санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.

«Возможно, он и дальше будет вводить новые ограничения против российских компаний, граждан и государственных институтов, но при этом не считать свои действия враждебными — мол, это не недружественный акт, а просто наказание за действия России.

С другой стороны, после объявленного пакета на Байдена станут меньше давить сторонники жесткой линии по отношению к России.

Действительно, доступных инструментов давления, которые еще не использованы, остается немного. Новые санкции против «Северного потока — 2» уже вряд ли способны остановить его строительство.

Если только санкции США будут направлены на покупателей российского газа, а это уже прямая конфронтация с Германией — одним из важнейших американских союзников на континенте.

В любом случае, сейчас политические риски существенно снизились, что отражается и на динамике российского фондового рынка», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ответственность за стабильность в мире несут США и Россия как две большие державы, заявил американский президент Джо Байден в ходе своей речи, посвященной отношениям с РФ.

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