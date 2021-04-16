Кемерово, , 14:26 — REGNUM В Кемеровской области 32-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего» (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, кузбассовец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно прижигал горячим утюгом руки и ноги 11-летнему пасынку. Мальчик нескольких дней не ходил в школу и преподаватели сообщили об этом в полицию.

«Поскольку семья состояла на профилактическом учёте, инспекторы ПДН посетили семью по месту проживания. У мальчика были обнаружены ожоги на теле, ребёнка изъяли из семьи и госпитализировали. Ребенок пояснил, что повреждения ему причинил отчим», — уточнили в ведомстве.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.