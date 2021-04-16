Москва, , 14:25 — REGNUM Ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе ЭИСИ на тему: «Выборы набирают обороты: от текущих рейтингов к конкретным результатам». Эксперты обсудили как текущие рейтинги партий могут переформироваться в конкретные результаты в виде полученных мандатов на выборах в Госдуму 2021. Модератором дискуссии выступил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский объяснил, как правильно интерпретировать социологические данные, а также озвучил текущие тенденции по интересам избирателей к партиям на старте кампании. Вначале эксперт обратил внимание, что зачастую социологические данные не правильно используются и вводят в заблуждение граждан.

«Социология фиксирует предпочтения, тенденции тех или иных политических сил на текущий момент. В этом смысле текущий рейтинг партий никогда не совпадает с результатом, который партия получает при вскрытии урнв силу определенных математических и статистических особенностей. Я скажу больше, даже если мы сделаем замер за неделю до выборов, то если до этого нет вереницы измерений и базы данных для более точного построения прогноза, то и в этом случае результат в силу статистики, в силу правил измерения, в силу специфики будет расходится с текущим замером», — пояснил он. На итоговый результат всегда влияет факт явки, как самих сторонников, так и всех избирателей, в день выборов, а также, например, итоговое голосование всех тех, кто ранее затруднялся с выбором.

Относительно складывающейся текущей политической расстановки сил, эксперт дополнил, что по-прежнему в лидерах остается «Единая Россия», как по расчету результатов голосования по партийным спискам, так и по наличию сильных претендентов в одномандатных округах. Фиксируется увеличение интереса в сторону объединенной партии «Справедливая партия» — «За правду!», и есть основания предполагать, что партия может уверенно перешагнуть 5%. По малым партиям на данный момент прогнозировать что-то очень сложно. Однако, особо спикер выделил привлекающие внимание граждан «Партию пенсионеров», «Новые люди» и некоторые экологические движения.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также согласился с предыдущим выступающим в том, что сегодня еще рано прогнозировать результаты выборов в связи с тем, что кампания еще не развернулась, однако, можно составить некий предварительный расклад, опираясь на традиционные расчеты (ФОМ, ВЦИОМ или «Левада-центр») трансформации рейтингов партий в прогнозные результаты выборов. Полагаясь на расчет, используемый ФОМ, эксперт детально разъяснил как 30% намеренных голосовать за «Единую Россию» конвертируются в 51% (или 114) мандатов, которая получит партия по общефедеральному списку.

«Если сложить 114 мандатов по общефедеральному списку и 190−195 мандатов по одномандатным округам, которые мы считаем партия вполне может взять, без учета мобилизационной кампании и технологических аспектов, данная политическая сила способна получить более 300 мандатов. Причем это не прогноз — это некое описание вероятности», — констатировал он.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в ходе круглого стола предположил, что о том, что с цифрами и расчетами спорить сложно, что уверенное большинство будет у партии «Единая Россия». При этом эксперт остановился в своем выступлении на разъяснении принципа представительства и особенностях существующих избирательных систем. Чисто пропорциональные системы подвергаются критике потому, что люди голосуют за партийные бренды, а не за конкретные имена, а также такая система забирает голоса у малых партий по принципу пропорционального распределения. При этом мажоритарные системы отдают победителю все, лишая большие группы лиц представительства.

«Наиболее прогрессивная и адекватная политическая система — это смешанная, как у нас, когда половина палаты избирается пропорционально, а половина мажоритарно. Она содержит, как преимущества, так и недостатки своих родителей, но позволяет сбалансировать представительство», — подчеркнул он.