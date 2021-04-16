Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 124 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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В регионе зафиксировано с начала пандемии уже 84 588 случаев заражения коронавирусом. Для сравнения, 15 апреля 2021 года власти сообщали о 126 новых носителях вируса SARS-CoV-2.

Вирус выявили за минувшие сутки у жителей Екатеринбурга (36 человек), Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Артинского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верх-Нейвинского, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что в ближайшее время в регионе не будут отменять «масочный режим»

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