Самара, , 14:28 — REGNUM 107 природных пожаров произошли за минувшие сутки в Самарской области. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что эти пожары, площадь которых составила 43,2264 га, произошли из-за неконтролируемого пала сухой травы.

Отмечается, что в текущем году произошло 353 пожара на общей площади 56,2853 га.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе также было зафиксировано два низовых лесных пожара, которые прошлись по площади 8,1 га: один пожар произошел в 76 квартале Ново-Буянского лесничества в Красноярском районе (его площадь составила 7,8 га), второй пожар был зафиксирован в 90 квартале Кинельского лесничества в Кинельском районе на площади 0,3 га.

Отмечается, что пожарные справились со всеми лесными и природными пожарами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области объявили высокую пожарную опасность.