Йошкар-Ола, , 14:24 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 16 апреля выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. В течение пяти предыдущих суток были подтверждены также по 17 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 838 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 12 125 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 40 человек. 220 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончался один житель республики, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 493 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 124 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 262 человека, из них у 257 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 23 пациента, при этом госпитализирован 21 житель Марий Эл.