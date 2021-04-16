Киев, , 14:26 — REGNUM Первая партия вакцины от COVID-19 американо-германского концерна Pfizer — BioNTech в количестве 177 тыс. доз прибыла на Украину в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом 16 апреля сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

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«Это первая поставка в рамках инициативы COVAX на Украину (в количестве) 117 тысяч доз вакцины Pfizer — BioNTech», — говорится в сообщении.

При этом предполагается, что данная партия будет использована для вакцинации персонала и подопечных домов престарелых, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на Украине было выявлено 17749 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.