Амстердам, , 14:36 — REGNUM Представителя концерна «Алмаз-Антей» снова опросят в рамках расследования дела о крушении малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году. Об этом прокурор Тейс Бергер сообщил 16 апреля во время слушаний в нидерландском Схипхоле.

Защита Олега Пулатова, одного из обвиняемых по делу об авиакатастрофе, ранее потребовала продолжить опрос российского эксперта. Бергер отметил, что специалист четыре для давал показания в присутствии судебного следователя. В один из этих дней с экспертом беседовала сторона защиты. В стенограмме опроса — 80 страниц.

Вскоре, продолжил прокурор, эксперта опросят месте с представителями Аэрокосмического центра Нидерландов и бельгийской Королевской военной академии. На это отводится ещё три дня, сообщает ТАСС.

Потому требование защиты об отдельном опросе суду следует отклонить. Адвокаты вправе опросить эксперта, но для этого необходим лимит.

Представители прокуратуры заявили, что нужно отклонить и другие требования защитников. Речь идёт о привлечении дополнительных свидетелей, беседах с другими экспертами, получении данных и проведении ряда следственных действий.

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