Москва, , 14:31 — REGNUM Платежные системы Visa и MasterCard не пойдут на такой шаг, как прекращение своей деятельности в России. Об этом 16 апреля заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению спикера, такими действиями платежные системы в большей степени нанесут вред самим себе.

«Вероятность этого низка неадекватно такому шуму, который здесь развивается. Хотя я такой риск совсем нулевым считать не могу», — заявил Тосунян.

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