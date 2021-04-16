Лондон, , 14:24 — REGNUM Британский автопроизводитель Bentley представил спецсерию модели Continental GT V8 под названием Equinox Edition. Снимки с новинкой распространила пресс-служба автопроизводителя.

Спецверсия Continental GT V8 Пресс-служба Bentley

Спецсерия состоит из десяти автомобилей. Реализовываться она будет исключительно на японском рынке.

Автомобиль отличается простым, но элегантным дизайном. Передний сплиттер, задний диффузор, спойлер и боковые пороги изготовлены из глянцевого черного углеродного волокна. Края этих деталей украшены полосами серебряного цвета, которые были раскрашены вручную. 22-дюймовые колеса окрашены вольфрамовой краской оттенка «темный металлик».

Под капотом автомобиля находится четырёхлитровый мотор V8 с двойным турбонаддувом мощностью 542 л. с. (770 Нм). Максимальная скорость автомобиля равна 318 км/ч.

Ранее компания Bentley в РФ приступила к продаже рестайлингового внедорожника Bentayga с 550-сильным бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом объёмом четыре литра.

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