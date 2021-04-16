Вашингтон, , 14:21 — REGNUM Молодая женщина избила 70-летнюю жительницу Лос-Анджелеса, приняв ее за азиатку, сообщает 16 апреля New York Post.

Пострадавшая американка мексиканского происхождения пыталась выйти из городского автобуса, когда другая пассажирка бросила в нее антикитайские оскорбления. Затем нападавший оттащил пожилую женщину в переднюю часть автобуса и ударил ее.

«Никто не хотел помочь. Даже водитель автобуса», — подчеркнул ее сын Пит.

По его словам, избиение прекратилось только после того, как один из пассажиров позвонил в полицию. Представитель полиции сообщил, что в связи с нападением была арестована 23-летняя Ясмин Бисли.