Москва, , 14:21 — REGNUM Банк России будет постепенно ужесточать кредитно-финансовую политику, ориентируясь на высокую инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал обещание Центробанка РФ обеспечить финансовую стабильность в условиях введения санкций против госдолга РФ.

«ЦБ РФ будет постепенно ужесточать кредитно-финансовую политику, ориентируясь на высокую инфляцию, — сказал Домащенко. — Я бы назвал эти санкции полусанкциями, так как участникам запретят покупать долг на первичном рынке, а через посредников работать на вторичном рынке американским финансовым институтам никто не запрещает. В итоге рынок во всем разобрался и успокоился».

Также Домащенко уточнил, что у Банка России есть достаточно инструментов для поддержания ликвидности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России ответил на то, как он будет действовать в условиях санкций.

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