Саранск, , 14:19 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

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Женщина 1940 года рождения была госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя полисегментарная пневмония. Лечение затрудняли сопутствующие патологии, в том числе ишемическая болезнь сердца и гипертония.

Мужчина 1933 года рождения попал в больницу с аналогичным диагнозом и осложнением. Хронические заболевания не указаны.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 227 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 апреля в регионе выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 35 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 626 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1762 человека.

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