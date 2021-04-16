Санкт-Петербург, 16 апреля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге по первому номеру сложности тушат пожар на производстве кирпича в Кировском районе города, есть угроза распространение огня на соседние здания. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Группа «Вконтакте» «ДТП и ЧП СПб» В Петербурге по первому номеру сложности горит производство кирпича

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 16 апреля около 13:36 мск. На территории производства кирпича в Химическом переулке, в Кировском районае, по предварительной информации, на площади 300 кв.м., загорелись деревянные поддоны, которые были сложены друг на другу и в высоту достигают 4 метров.

«Из-за угрозы распространения огня в 13:52 пожару присвоен ранг 1БИС, — уточнили в ведомстве. — Сведения о пострадавших на данный момент не поступали».

К ликвидации пожара привлечено от МЧС: четыре единицы техники и 16 человек личного состава.