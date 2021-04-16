Москва, , 14:18 — REGNUM В общих интересах найти области для сотрудничества России и Евросоюза. Об этом сегодня, 16 апреля, заявил замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Артём Булатов.

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Он отметил, что представители Евросоюза «громогласно повторяют» заявления о необходимости взаимодействия с Россий в различных сферах. Однако эти слова не подтверждаются действиями.

«Россия не будет стучаться в закрытую дверь сотрудничества с Евросоюзом, Фактическая симуляция тесного сотрудничества не может подменить структурный диалог», — подчеркнул Булатов.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Европейским союзом «достигли дна», заявил глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

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