Саранск, , 14:18 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 16 апреля выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 35 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 626 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 38 человек, всего с начала пандемии выздоровели 17 637 жителей Мордовии. 227 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне был зарегистрирован один летальный случай, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались двое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1762 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 15 апреля в инфекционных стационарах республики лечение получали 509 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2020 человек.