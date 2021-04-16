Варшава, , 14:17 — REGNUM Пик третьей волны пандемии коронавируса в больницах Польши уже позади. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 16 апреля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в рамках брифинга.

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По его словам, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в стране снижается уже три дня.

Так, по сообщениям министра, по состоянию на 15 апреля количество госпитализированных пациентов с COVID-19 уменьшилось в Польше более чем на 600 человек по сравнению с 14 апреля. В больницах в настоящее время пациентами с данным диагнозом занято около 33 тысяч коек.

Количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, также уменьшилось на 14 человек по сравнению с 14 апреля. Всего к аппаратам в настоящее время подключены 3 443 человека.

«Тенденция идет на спад. Думаю, уже в ближайшие дни мы увидим масштаб снижения количества новых заражений. В этом плане я являюсь оптимистом. Наши прогнозы показывают, что это будет динамичный спад», — сказал Адам Недзельский.