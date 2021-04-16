Новосибирск, , 14:16 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту утопления шестилетнего ребенка в реке Власиха в городе Обь. Дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего» (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ), сообщает региональное управление СКР.

Напомним, накануне, 15 апреля, шестилетний мальчик со сверстниками гулял на улице. Когда дети стали расходится по домам, он пошёл за мячом, который находился у реки. После этого мальчика не видели.

«Сегодня, в ходе поисковых мероприятий и опроса лиц, контактировавших с ребёнком до момента исчезновения, установлено, что ребёнок зашёл в водоём и утонул», — уточнили в ведомстве.

Сейчас водоём прочесывают водолазы, местность вдоль реки — сотрудники правоохранительных органов и волонтёры. Поисковые мероприятия продолжаются.

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