Кострома, , 14:20 — REGNUM Новым директором Костромской областной «Службы спасения, ГО и ЧС» стал бывший работник МЧС Николай Матвеев — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Матвеев Https://44.mchs.gov.ru

Приказ о его назначении на должность подписан. С сегодняшнего дня руководитель приступил к работе.

«Да, я действительно приступил к работе с сегодняшнего дня. Успел познакомиться с руководящим составом службы, впечатления благоприятные», — подтвердил сведения корреспонденту информационного агентства Матвеев.

Николаю Матвееву 47 лет. Он родился в Волгореченске, долгое время на разных должностях работал в управлении государственной противопожарной службы УВД по Костромской области. Перед новым назначением занимал кресло замначальника Главного управления МЧС России по Костромской области по Государственной противопожарной службе.

Напомним, прежний директор Костромской областной «Службы спасения, ГО и ЧС» Рамиль Сибатов написал заявление об увольнении по собственному желанию после жалоб спасателей на нехватку средств защиты. Проверка деятельности службы со стороны прокуратуры города Костромы ещё ведётся. Сибатов руководил службой на протяжении 19 лет.

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