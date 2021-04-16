Сменился глава костромских спасателей
Кострома, 16 апреля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Новым директором Костромской областной «Службы спасения, ГО и ЧС» стал бывший работник МЧС Николай Матвеев — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Приказ о его назначении на должность подписан. С сегодняшнего дня руководитель приступил к работе.
Николаю Матвееву 47 лет. Он родился в Волгореченске, долгое время на разных должностях работал в управлении государственной противопожарной службы УВД по Костромской области. Перед новым назначением занимал кресло замначальника Главного управления МЧС России по Костромской области по Государственной противопожарной службе.
Напомним, прежний директор Костромской областной «Службы спасения, ГО и ЧС» Рамиль Сибатов написал заявление об увольнении по собственному желанию после жалоб спасателей на нехватку средств защиты. Проверка деятельности службы со стороны прокуратуры города Костромы ещё ведётся. Сибатов руководил службой на протяжении 19 лет.
Справка: «Служба спасения, ГО и ЧС» Костромской области не входит в систему МЧС России с 2002 года и финансируется из бюджета региона. В ней работает около 110 спасателей. Сотрудники службы спасения проводят аварийно-спасательные работы на пожарах, занимаются поиском людей и работами на воде. Рамиль Сибатов руководил службой с 2002 года.