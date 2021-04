Москва, , 14:14 — REGNUM Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы"Россия — страна возможностей»Олег Жданеев назначен заместителем генерального директора ФГБУ «Российского энергетического агентства» Министерства энергетики России.

Олег Жданеев родился 6 октября 1978 года в городе Абакане. Окончил Томский политехнический университет по специальности «Электроника и микроэлектроника» и «Экономика и управление на предприятии», Международный лазерный центр МГУ по специальности «Лазерная физика» и университет Heriot Watt и INSEAD — «Management for the oil and gas industry, insead — general management». С 2003 по 2019 годы Олег работал в компании Schlumberger. После 12 лет работы за рубежом — Норвегии, Франции, Соединённых Штатах Америки — вернулся в Россию, чтобы внести свой вклад в развитие российского топливно-энергетического комплекса, и, проработав еще несколько лет в международной нефтесервисной компании, возглавил Центр компетенций технологического развития ТЭК, который был создан в начале 2019 года при поддержке Минэнерго и Минпромторга России.

Олег Жданеев работал и в исследовательских институтах, и непосредственно в «полях». Как нефтяник ходил в море, занимался разработкой нового оборудования в Норвегии, например, подводных добычных комплексов. В Соединённых Штатах Америки разрабатывал новые типы анализа пластовых флюидов. В том числе, в его работу входило: геофизические исследования скважин на шельфе, новые физико-химические методы анализа, разработка и производство нового оборудования, которое сейчас работает во многих локациях в мире. 3 сентября 2020 года Олег возглавил АНО «Консорциум «Аппаратно-программные комплексы и системы управления ТЭК». С ноября того же года продолжил педагогическую карьеру и стал доцентом кафедры мировой экономики и энергетической политики РГУ им. Губкина, а с марта 2021 года — доцентом кафедры стратегического предпринимательства и инноваций РАНХиГС. С апреля 2021 года Олег Жданеев был назначен заместителем генерального директора ФГБУ «Российского энергетического агентства» Минэнерго России.

«Моя основная задача на новом месте работы — это расширение номенклатуры российского оборудования для нужд отраслей ТЭК. Идет развитие четырех направлений: создание технологий и оборудования для новых провинций и классов запасов УВС, развитие отечественных решений для технологий энергоперехода, включая водородную энергетику, вопросы климата, экологии, промышленной безопасности и технологии цифрового ТЭКа», — рассказал о своих планах в новой должности Олег Жданеев.

В 2018 году Олег Жданеев стал победителем первого сезона конкурса «Лидеры России».

«После конкурса я достаточно радикально изменил сферу деятельности — перешел из международной компании с позиции вице-президента по разработке и производству нефтегазового оборудования в России и Центральной Азии в ФГБУ «РЭА» с задачей создать центр компетенций для оказания экспертной поддержки Министерству Энергетики по технологическим вопросам. Цель, которую я ставлю для себя, — повлиять на технологическое развитие ТЭК в России посредством разработки отраслевой технической политики, создания передовых образцов оборудования и технологий. Конкурс позволил пройти обучение в Высшей школе государственного управления — это одна из лучших в мире программ по направлению «Государственное управление» и познакомиться с плеядой ярких знающих соратников, вместе с которыми можно решить любую задачу», — рассказал Олег Жданеев.

В Клубе Лидеров России «Эльбрус» Олег ведетдва проекта: «Восхождение на Эльбрус» и «Завтрак с наставником». В рамках первого проекта вместе с командой организует восхождения победителей текущего сезона конкурса «Лидеры России» на высшую точку России и Европы — гору Эльбрус и параллельно целый ряд социальных активностей. Второй проект посвящен встречам с лучшими управленцами страны — наставниками конкурса. Это возможность встретиться с людьми, обладающими уникальными компетенциями и проявившими себя в бизнесе, государственном управлении, промышленности и других сферах. Миссия Клуба — развитие меритократии в стране, поддержка социальных проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 270 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.