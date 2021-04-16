Горно-Алтайск, , 14:13 — REGNUM Индекс промышленного производства в Республике Алтай за первые три месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 139,1%. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

«По добывающим видам деятельности зафиксирован рост выпуска на 76,7%, в том числе по добыче руд цветных металлов — на 79,8%. По добыче прочих полезных ископаемых произошло снижение (на 1,7%)», — отметили в службе статистики.

Обрабатывающие производства также показали впечатляющие рост сразу на 61,9%. При этом в сфере производства текстиля зафиксирован рост в 5,8 раз. Несколько снизилось производство мебели (на 27,3%), обработка древесины (-16,5%) и так далее.

Позитивную динамику почти на 60% также демонстрирует вид деятельности «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». «Обеспечение электроэнергией, паром и газом» выросло на незначительные на этом фоне 6,6%.

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