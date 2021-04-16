Москва, , 14:13 — REGNUM В настоящее время пока рано говорить об устойчивом росте китайской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала новость о том, что Китай в первом квартале 2021 года показал беспрецедентные темпы экономического роста.

«Китай оказался первой страной в мире, начавшей борьбу с коронавирусом, и первой страной, которая смогла взять распространение данного вируса под контроль, — сказала Новикова. — Таким образом, постепенное восстановление китайской экономики можно объяснить в первую очередь тем, что КНР быстрее других смогла справиться с первыми волнами данной инфекции. Дополнительной причиной стал так называемый отскок, происходящий всякий раз в экономике по причине падения рынков. Данный феномен можно наблюдать и в западных странах, но в меньшей степени. Более того, китайская экономика всегда росла более быстрыми темпами как развивающийся рынок. Поэтому и отскок кажется более существенным».

Новикова уточнила, что пока сложно сказать будет ли продолжительным этот рост.

«Борьба с пандемией еще не закончилась, возможные осложнения от перенесенной инфекции у людей в полной мере не изучены, как и влияние вакцинации, возможны дополнительные последствия распространения вируса среди животных и т.д., — сказала Новикова. — В связи с этим, говорить об устойчивом росте китайской или какой-либо другой экономики пока говорить рано. Но, безусловно, в период роста китайской экономики, Россия сможет нарастить экспорт природных ресурсов в Поднебесную, что благотворно скажется на российской экономике с точки зрения ее роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в I квартале 2021 года ВВП Китая вырос на 18,3%.

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