Пхеньян, , 14:20 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу посетил 15 апреля Дворец Солнца Кымсусан в Пхеньяне, чтобы отметить 109-ю годовщину со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Об этом сообщает Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК).

Согласно опубликованным данным, лидера Северной Кореи и его супругу сопровождали заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦТ ТПК Ким Ё Чжон, секретарь ЦК ТПК по организационным вопросам Чо Ён Вон, начальник генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон.

День рождения Ким Ир Сена, который в КНДР называют Днём Солнца, является крупнейшим национальным праздником, отмечаемым культурными и спортивными мероприятиями.

Наблюдатели отмечают, что в текущем году празднование дня рождения Ким Ир Сена проходит масштабнее, чем год назад, когда были отменены почти все крупные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.